Победителем «Новой Фабрики звезд 2024» стала Мария Гордеева
Победителем первого сезона шоу «Новая Фабрика звезд» стала Мария Гордеева.
На проекте девушка представляла команду Сергея Шнурова. В заключительном выпуске проекта свои сольные композиции представили семь финалистов.
В шоу нет зрительского голосования, исход проекта определили члены жюри. В финальном голосовании Гордеева набрала три голоса, остальные финалисты получили по одному баллу жюри.
В качестве главного приза победительница «Новой Фабрики звезд» получила три миллиона рублей на дальнейшее развитие музыкальной карьеры, передает «Радиоточка НСН».
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