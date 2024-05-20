Победителем «Новой Фабрики звезд 2024» стала Мария Гордеева

Победителем первого сезона шоу «Новая Фабрика звезд» стала Мария Гордеева.

СМИ: Сыновья Канделаки и Круга стали первыми участниками шоу «Новая Фабрика звезд»

На проекте девушка представляла команду Сергея Шнурова. В заключительном выпуске проекта свои сольные композиции представили семь финалистов.

В шоу нет зрительского голосования, исход проекта определили члены жюри. В финальном голосовании Гордеева набрала три голоса, остальные финалисты получили по одному баллу жюри.

В качестве главного приза победительница «Новой Фабрики звезд» получила три миллиона рублей на дальнейшее развитие музыкальной карьеры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Марии Гордеевой
ТЕГИ:ТелевидениеМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры