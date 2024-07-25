Победитель КВН признался в покупке шуток

Капитан ставшей победителем Высшей лиги КВН команды «Доктор Хаусс» Павел Малахов в интервью YouTube-каналу «Неселебы» признался в покупке шуток.

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По его словам, делал он это с целью разнообразить юмористический материал коллектива.

«Мы всегда брали материал... Была одна команда, долго не хотела продавать нам свою шутку. Через год продала... за 75 долларов» — добавил Малахов.

Ранее звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что после ухода Александра Маслякова-старшего КВН стал хуже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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