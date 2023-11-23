По вселенной «Игры престолов» снимут ещё восемь новых сериалов

Вселенная «Игры престолов» получит ещё восемь ответвлений, про которые будут сняты отдельные сериалы. Об этом заявил американский писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят популярный сериал в подкасте Bangcast.

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По его словам, разработкой всех восьми проектов займется телеканал НВО.

Мартин рассказал, что первым будет снят «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Сериал уже получил одобрение руководства телеканала.

Ранее писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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