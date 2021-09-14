По песням Даны Соколовой, OQJAV и Дани Милохина сняли фильмы
KION Originals покажет первый в России музыкальный киноальманах «Шестнадцать +»
«Шестнадцать+» - это первый в России музыкальный киноальманах и новый проект линейки KION Originals.
Все новеллы вдохновлены содержанием песен-хитов социальных сетей: Sirotkin («Бейся, сердце»), OQJAV («Взрослые»), Mary Gu («Косички»), RSAC («Поезда»), Даня Милохин («Выдыхаю боль»), Дора («Втюрилась»), Дана Соколова («Только вперед»), Аигел («Снег»), Лилу45 («Выпей меня до дна»), Zoloto («Улицы ждали»).
В сборник вошли десять коротких драм и мелодрам. Короткометражные истории расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.
Главные роли в них сыграли Виктория Толстоганова, Григорий Верник и Данил Стеклов и другое. Одна из новелл альманаха – «Хейт», снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр» и будет показана на фестивале 19 сентября.
Среди авторов «Шестнадцать+» профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры: писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Александра Лупашко, Александра Кармаева, Светлана Самошина, Ярослав Лебедев. В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник и другие.
Премьера киноальманаха «Шестнадцать +» состоится 21 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Более 70 человек эвакуированы из детсада в Минводах с кашлем и удушьем
- Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
- Полиция Москвы задержала стрелявшего в солиста группы группы «25/17»
- Хуснуллин анонсировал строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске
- Миронов предложил списать россиянам проценты по кредитам
- Мигрантов выселили из Бужанинова после убийства пенсионерки и стихийного схода
- Военнослужащие и военные пенсионеры получили выплаты
- Путин объяснил причину ухода на самоизоляцию
- ВЦИОМ узнал мечты россиян
- Финансист не исключил, что стоимость газа в Европе превысит 1000 долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru