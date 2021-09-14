По песням Даны Соколовой, OQJAV и Дани Милохина сняли фильмы

В сборник вошли десять коротких драм и мелодрам. Короткометражные истории расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.

Главные роли в них сыграли Виктория Толстоганова, Григорий Верник и Данил Стеклов и другое. Одна из новелл альманаха – «Хейт», снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр» и будет показана на фестивале 19 сентября.



Среди авторов «Шестнадцать+» профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры: писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Александра Лупашко, Александра Кармаева, Светлана Самошина, Ярослав Лебедев. В проекте снялись ведущие российские актеры театра и кино: Виктория Толстоганова, Данил Стеклов, Виталий Щербина, Илларион Маров, Мария Милешкина, Никита Ковтунов, Дина Губайдуллина, Григорий Верник и другие.



Премьера киноальманаха «Шестнадцать +» состоится 21 сентября в онлайн-кинотеатре KION.





