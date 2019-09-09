Кинокритик: «Оно 2» возглавил прокат из-за отсутствия альтернатив
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН о причинах феноменальных кассовых сборов в России американского хоррора по роману Стивена Кинга.
Американский хоррор Андреса Мускетти «Оно 2», продолжение экранизации Стивена Кинга, стал лидером российского проката в первые выходные. Этот фильм ужасов, согласно данным портала kinobusiness.com, собрал почти 591 миллион рублей. По сюжету сиквела, с того времени, как герои повстречались с ужасным клоуном Пеннивайзом, прошло много лет. Персонажи стали взрослыми, но внезапный телефонный звонок заставил их снова встретиться.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН высказал мнение, что россияне столь активно смотрели американский хоррор из-за того, что кинотеатры не предлагали интересных фильмов.
«Сейчас до “Вия” ничего особенного в кинотеатрах не идет, поэтому «Оно 2» на волне успеха первой картины вполне предсказуемо возглавил прокат, несмотря на крайне негативные рецензии. В США «Оно 2» не получило той кассы, на которую рассчитывал продюсер. Надо дождаться 19 сентября и сходить на “Тайна печати дракона”», – полагает критик.
Второе место в прокате по итогам минувших выходных заняла картина Валерия Тодоровского «Одесса», собравшая 32,6 миллиона рублей. На третьем месте – анимационный фильм Кевина Джонсона «Королевские каникулы» (24,4 миллиона рублей). Картина Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» удерживается на четвертой строчке – 20,8 миллиона рублей за уик-энд. Общие сборы этой картины за пять недель составили более 1,1 миллиарда рублей. В пятерке лидеров и триллер Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать» (20 миллионов рублей за выходные, общие сборы за две недели проката 107,7 миллиона рублей).
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