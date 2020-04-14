Два персонажа из «Гарри Поттера» сыграют в «Фантастических тварях 3»

Речь идет о лесничем школы чародейства и волшебства Хогвартса Хагриде и молодой Том Риддл, который впоследствии станет лордом Волан-де-Мортом.

Как персонажи будут встроены в сюжет пока неизвестно, уточняет издание.

Историю о Гарри Поттере британская писательница уложила в семь книг, которые выходили в течение 10 лет – с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на более чем 60 языков мира и изданы общим тиражом свыше 400 миллионов экземпляров.

