Два персонажа из «Гарри Поттера» сыграют в «Фантастических тварях 3»
В третьей части сиквела «Фантастические твари» сыграют два персонажа из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Independent.
Речь идет о лесничем школы чародейства и волшебства Хогвартса Хагриде и молодой Том Риддл, который впоследствии станет лордом Волан-де-Мортом.
Как персонажи будут встроены в сюжет пока неизвестно, уточняет издание.
Историю о Гарри Поттере британская писательница уложила в семь книг, которые выходили в течение 10 лет – с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на более чем 60 языков мира и изданы общим тиражом свыше 400 миллионов экземпляров.
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