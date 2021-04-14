По мотивам «Иронии судьбы» снимут англоязычный фильм

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы», передает «Интерфакс».

Вайсберг рассказал, что, одним из продюссеров станет Владимир Кошелев.

Съемки начнутся летом в Бостоне.

Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова в 2020 году отметила 45-летие.


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ФОТО: РИА Новости / В. Алисов
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