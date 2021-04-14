По мотивам «Иронии судьбы» снимут англоязычный фильм
14 апреля 202115:59
Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы», передает «Интерфакс».
Вайсберг рассказал, что, одним из продюссеров станет Владимир Кошелев.
Съемки начнутся летом в Бостоне.
Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова в 2020 году отметила 45-летие.
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14 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru