Кустурица рассказал, когда получит гражданство РФ
25 февраля 202516:12
Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью ТАСС заявил, что не может точно сказать, когда получит российское гражданство.
По его словам, переговоры об этом шли «какое-то время», а затем вести их перестали.
«Я думаю, что это будет скоро... всё будет», - заключил он.
Ранее Кустурица заявил, что в его фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» снимется российский актёр Юра Борисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru