Кустурица рассказал, когда получит гражданство РФ

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в интервью ТАСС заявил, что не может точно сказать, когда получит российское гражданство.

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По его словам, переговоры об этом шли «какое-то время», а затем вести их перестали.

«Я думаю, что это будет скоро... всё будет», - заключил он.

Ранее Кустурица заявил, что в его фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» снимется российский актёр Юра Борисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СербияКинорежиссёрГражданство РФЭмир Кустурица

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