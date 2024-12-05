«Плохая девочка» с Николь Кидман стала фильмом года по версии журнала TIME

Кинокартина голландского кинорежиссера Халины Рейн «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли признана лучшим фильмом года по версии американского журнала TIME. Рейтинг опубликован на сайте издания.

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Критики назвали ленту «торжеством самопознания». Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Венеции. Где Николь Кидман была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль.

На экраны российских кинотеатров «Плохая девочка» выйдет 16 января.

Ранее эротический триллер «Плохая девочка» удостоился 7-минутных оваций в Венеции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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