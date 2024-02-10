Sony Music выкупила большую часть каталога Майкла Джексона за 600 млн долларов

Отмечается, что стоимость всего каталога оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Variety передает, что сделка Sony Music стала крупнейшей на сегодняшний день среди активов одного музыкального исполнителя. Primary Wave Music продолжает владеть 10% акций издательских активов Джексона.

Каталог записанной музыки Джексона считается одним из самых прибыльных в истории: только его альбом «Thriller» 1982 года входит в число двух самых продаваемых за всю историю альбомов и стал первым альбомом, получившим 30-кратный платиновый статус.

Ранее стало известно, что Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет 18 апреля 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

