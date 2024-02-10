Sony Music выкупила большую часть каталога Майкла Джексона за 600 млн долларов
Sony Music завершила сделку по приобретению половины изданных и нет записей Майкла Джексона, которая обошлась компании в не менее чем в 600 миллионов долларов, сообщает Billboard.
Отмечается, что стоимость всего каталога оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
Variety передает, что сделка Sony Music стала крупнейшей на сегодняшний день среди активов одного музыкального исполнителя. Primary Wave Music продолжает владеть 10% акций издательских активов Джексона.
Каталог записанной музыки Джексона считается одним из самых прибыльных в истории: только его альбом «Thriller» 1982 года входит в число двух самых продаваемых за всю историю альбомов и стал первым альбомом, получившим 30-кратный платиновый статус.
Ранее стало известно, что Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет 18 апреля 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга
- Sony Music выкупила большую часть каталога Майкла Джексона за 600 млн долларов
- Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии
- ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского
- Культурный проект «Эволюция» отправится в тур по России
- Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год
- СМИ: ВС РФ начали использовать системы Starlink на Украине
- Дотянулись до звезд: Артисты платят налоги ради чистой репутации
- США нанесли серию ударов по Йемену
- В РАН призвали бороться за приезд мигрантов в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru