Павел Воля выпустит свои стихи с помощью платформы Co-Fi

Телеведущий и шоумен Павел Воля выпустит новый тираж своего поэтического сборника «Стихи. Мысли. Обрывки» с помощью краудлендинговой платформы для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi. В этот раз планируется выпустить 10 000 экземпляров сборника. По словам Воли, первый тираж в тысячу экземпляров был раскуплен за несколько дней.

Инвестировать в издание сборника с помощью платформы Co-Fi может любой желающий. Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 рублей. В качестве залога по обязательствам перед инвесторами выступают права на музыкальные альбомы Павла Воли. Чтобы ознакомиться с деталями инвестиционного предложения, необходимо зарегистрироваться на www.cofi.ru.

«Я воспринимаю платформу как новый бизнес-инструмент для индустрии развлечений, с помощью которого контент превращается в нефть, газ или золото, то есть обретает ценность», - заявил Воля.

Председатель правления платформы Co-Fi Александр Сухотин отметил, что способ привлечения финансирования под залог интеллектуальной собственности эффективен для всей индустрии развлечений: в том числе сферах кино, музыки, блогинга. По его словам, функциональность платформы Co-Fi позволяет творцу превратиться в предпринимателя даже без малейшего опыта в бизнесе.

