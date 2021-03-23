Питеру Джексону вручат награду за достижения в области визуальных эффектов
23 марта 202113:01
Общество специалистов по визуальным эффектам (Visual Effects Society) вручит Питеру Джексону награду за достижения в кинематографе — VES Lifetime Achievement Award. Церемония вручения пройдет в онлайн формате 6 апреля. В обществе отметили «непревзойденное мастерство и откровенный сторителлинг» Джексона.
Сам Питер Джексон признался, что если бы ему предложили выбрать награду, то он выбрал бы эту, и пообещал что создаст еще много визуальных эффектов в кино.
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23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru