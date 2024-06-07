«Пиши, сокращай» и «45 татуировок менеджера»: Какую бизнес-литературу читают россияне
Среди бизнес-литературы лидером продаж стала книга о работе с текстом «Пиши, сокращай-2025. Как создавать сильный текст» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Второе место поделили руководства Максима Батырева для управленцев и менеджеров по продажам — «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» и «45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами». Топ-3 замыкает книга Алексея Маркова «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять и почему нам его так не хватает». В топ-5 также вошли история успеха мультсериала — «Смешарики. История культовой вселенной» Марии Корниловой и «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова.
В марте-мае 2024 года в сети «Читай-город» было реализовано 5528 книг из топ-5, 30% всех продаж пришлись на книгу «Пиши, сокращай-2025».
Отмечается, что всего из раздела «Экономика. Управление. Бизнес» россияне купили за три месяца более 120 тысяч книг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru