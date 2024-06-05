«Кванты смеха!»: Внук автора Незнайки о секретах книги Носова для взрослых

«Я бы сказал, что книга "Кванты смеха. Иронические юморески" — это "докторская диссертация" Николая Носова на тему: смех в жизни и в искусстве. Так как Николай Носов замечательный юморист, то он постоянно размышлял о причинах смеха, о его проявлениях. Он изучал смех. И вот, под конец жизни он завершил свой трактат о природе смеха. Но тогда этот монументальный труд не был издан, а появился только в начале 2000-х годов, то есть спустя четверть века после кончины автора, да и издан лишь в составе четвёртого собрания сочинений. А вот нынешняя публикация — первое отдельное издание. Ещё оно уникально тем, что в книгу включены замечательные юмористические фотографии Петра Николаевича Носова, сына Николая Николаевича. Насколько Николай Носов был талантлив в литературе, настолько же талантлив был его сын — Пётр Носов — в фотоискусстве. И их таланты объединило удивительное умение заметить в жизни всё смешное, весёлое и передать это читателю и зрителю в юмористической, а порой и сатирической форме посредством литературы и фотографии», – подчеркнул писатель.

По его словам, сегодня популярны не только книги о Незнайке, но и другие произведения Николая Носова.

«Незнайка становится всё популярнее и популярнее. Трилогия Николая Носова о Незнайке постоянно занимает верхние позиции в рейтинге продаж среди детских книг, написанных не только на русском языке, но и среди переводных изданий. Интерес читателей к этим книгам не падает. Повести "Витя Малеев в школе и дома", "Весёлая семейка", "Дневник Коли Синицына"; сборники рассказов "Живая шляпа", "Фантазёры", "Мишкина каша", "Бобик в гостях у Барбоса" и "Тук-тук-тук" также очень хорошо продаются по всей стране», - заключил собеседник НСН.

Ранее Николай Носов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новом мире Незнайки, о котором он написал несколько книг.

