Писателя Виктора Пелевина заметили в Таиланде спустя 20 лет

Отмечается, что Пелевин путешествовал в 2017 и 2018 годах. Иногда он приезжал в Россию, но только для того, чтобы пересесть с одного рейса на другой. Писатель сел на самолет Москва - Бангкок 30 ноября 2019 года и больше не возвращался.

Также Mash опубликовал несколько снимков человека, похожего на Пелевина и выложил видео, на котором, как утверждается, запечатлен Пелевин в Таиланде. Однако лица писателя на записи не видно. Издание пыталось дозвониться до писателя, но безуспешно.

Как отмечает Mash, ему известно название отеля, в котором находится Пелевин, но он его не назовет, «чтобы не портить ему жизнь».

«По той же причине мы не стали лезть к нему с очными разговорами, а просто дождались, пока он выйдет, и сделали запись. Как напоминание о том, что мир все-таки может поймать философа», - пишет издание.

Ранее журнал Esquire устроил фейковую автограф-сессию с "Пелевиным". После того, как многие СМИ написали о встрече с писателем, главред Esquire Сергей Минаев заявил, что в гриме Пелевина был актер Юра Борисов.

