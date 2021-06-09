Стали известны самые популярные писатели среди россиян

Почти треть россиян (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликовавший на своём сайте данные соответствующего соцопроса.

От одной до пяти книг за последние шесть месяцев прочитали 44% респондентов, а каждый четвёртый (25%) опрошенный за этот период прочитал 10 и более книг.

Самые популярными у россиян являются писатели Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%). Исследователи отмечают, что этих авторов чаще всего называли как читающие респонденты, так и те, кто редко берёт в руки книгу.

Большинство россиян (66%) считают, что писатели - это люди интеллектуальные и умные. При этом каждый десятый назвал их людьми ограниченными. Кроме того, только 22% респондентов считают, что писатели желают написать великие произведения и войти в историю, а 53% опрошенных заявили, что писатели стремятся заработать денег.

Ранее Ретт Батлер из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» стал по мнению россиян самым идеальным мужчиной из художественных произведений, сообщает телеканал «360». В ТОП-5 также вошли Мистер Дарси из книги Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Грей из произведения Александра Грина «Алые паруса», Шерлок Холмс из книг Артура Конан Дойля и Эраст Фандорин из романов Бориса Акунина.

