Писательница Амели Нотомб мечтает творить в космосе
Бельгийская франкоязычная писательница Амели Нотомб, ставшая новым лауреатом французской литературной премии Renaudot, призналась, что очередной свой роман хотела бы написать в космосе. Об этом она сообщила в интервью парижскому телеканалу BFM в четверг.
«Я мечтаю написать роман в космосе и о космосе. Если бы такая возможность представилась, я была бы счастлива», - призналась писательница.
Роман о космосе может стать 31 книгой титулованного автора. Амели Нотомб, начав литературную карьеру в 26 лет, ежегодно публикует по одной книге. Ее произведения включены в школьные программы Франции, Бельгии и Канады, переведены с французского на другие языки, отмечает ТАСС.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 22 октября закончили реабилитацию после полёта на Международную космическую станцию для съёмок художественного фильма «Вызов», информирует Центр подготовки космонавтов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 217 / сут.
Умерли
243 тыс.+1 195 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+31 928 / сут.
- Писательница Амели Нотомб мечтает творить в космосе
- Лукашенко намерен усилить региональную группировку войск России и Белоруссии
- Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ на заседании Высшего госсовета
- СМИ: Российский аналитик арестован в США по делу о возможных связях Трампа с Москвой
- Министры комитета ОПЕК+ предлагают продлить план нефтедобычи на декабрь
- Глава ВОЗ назвал ситуацию с доступом к вакцинам от COVID-19 скандальной
- Брижит Бордо из-за расистских высказываний оштрафована на 20 тысяч евро
- Президент Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе
- На борту задержанного в Дании «Академика Иоффе» находится 61 человек
- Собянин в два раза увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru