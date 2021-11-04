Писательница Амели Нотомб мечтает творить в космосе

«Я мечтаю написать роман в космосе и о космосе. Если бы такая возможность представилась, я была бы счастлива», - призналась писательница.

Роман о космосе может стать 31 книгой титулованного автора. Амели Нотомб, начав литературную карьеру в 26 лет, ежегодно публикует по одной книге. Ее произведения включены в школьные программы Франции, Бельгии и Канады, переведены с французского на другие языки, отмечает ТАСС.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 22 октября закончили реабилитацию после полёта на Международную космическую станцию для съёмок художественного фильма «Вызов», информирует Центр подготовки космонавтов.

