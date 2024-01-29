Писатель Сальников создал книжный сериал о драконах

Писатель Алексей Сальников, известный по романам «Петровы в гриппе» и «Оккульттрегер», написал книжный сериал «Когната», сообщили НСН в книжном сервисе «Букмейт».

«В сериале речь пойдет о мире, который очень похож на реальный, только в нем, помимо людей, живут еще и драконы. Когда-то давно люди и драконы враждовали, но потом между ними установился хрупкий мир. Их разделяет пограничная зона — зеркало», - рассказал собеседник НСН.

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По его словам, Когната это «юная дракониха». Сериал выйдет в феврале, а его печатная версия появится осенью

В 2023 году Алексей Сальников на конкурсе «Большая книга» получил третью премию за роман «Оккульттрегер». Первая премия досталась Евгению Водолазкину за роман «Чагин». Водолазкин ранее говорил НСН, что не сравнивает себя с Достоевским.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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