Писатель Сальников создал книжный сериал о драконах

По его словам, Когната это «юная дракониха». Сериал выйдет в феврале, а его печатная версия появится осенью

В 2023 году Алексей Сальников на конкурсе «Большая книга» получил третью премию за роман «Оккульттрегер». Первая премия досталась Евгению Водолазкину за роман «Чагин». Водолазкин ранее говорил НСН, что не сравнивает себя с Достоевским.

