Писатель Олейников написал сказку о водителе такси
Детский писатель Алексей Олейников и «Яндекс Такси» представили сказку «Тариф „Сны и сказки“. Четыре путешествия Даши Кузнецовой», рассказали в пресс-службе агрегатора.
Сказка рассказывает о приключениях водителя такси Ивана Михайловича и его дочки Даши. Олейников выразил надежду, что книга поможет читателям посмотреть на таксистов с другой, не всем доступной стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru