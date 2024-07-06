Писатель Олейников написал сказку о водителе такси

Не менее двух человек погибли в Волгограде при взрыве на насосной станции

РФ и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

График временного отключения света ввели в Ростовской области из-за жары

Более 900 человек приняли участие в ежегодной велогонке «Столица»

Кабаре «Мулен Руж» в Париже отпраздновало конец ремонта красной мельницы