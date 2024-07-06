Писатель Олейников написал сказку о водителе такси

Детский писатель Алексей Олейников и «Яндекс Такси» представили сказку «Тариф „Сны и сказки“. Четыре путешествия Даши Кузнецовой», рассказали в пресс-службе агрегатора.

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Сказка рассказывает о приключениях водителя такси Ивана Михайловича и его дочки Даши. Олейников выразил надежду, что книга поможет читателям посмотреть на таксистов с другой, не всем доступной стороны.

Иллюстрации для книг нарисовал Никита Терешин.

Ранее оригинальную акварельную иллюстрацию к первому изданию книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 1,9 миллиона долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба «Яндекс Такси»
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