Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в РФ нет
Случаев завоза вируса Нипах в Россию не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«Завозных случаев заболевания... на территории Российской Федерации не зарегистрировано», - отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор подчеркнул, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ работает система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекций и не допускать распространения болезней на территории России. По данным ведомства, в стране достаточно тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от вируса Нипах нет лекарства, а заболевание может привести к осложнениям — воспалению легких, сепсису, менингиту, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru