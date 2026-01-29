Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в РФ нет

Случаев завоза вируса Нипах в Россию не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Завозных случаев заболевания... на территории Российской Федерации не зарегистрировано», - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор подчеркнул, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ работает система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекций и не допускать распространения болезней на территории России. По данным ведомства, в стране достаточно тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от вируса Нипах нет лекарства, а заболевание может привести к осложнениям — воспалению легких, сепсису, менингиту, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ВирусРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры