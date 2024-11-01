Пирс Броснан сыграет в новом «Скалолазе»

Ирландский актер Пирс Броснан сыграет роль владельца шале в Альпах, которого вместе с семьей однажды похищают бандиты, в новой версии боевика «Скалолаз», сообщает Variety.

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На роль его дочери приглашена Лили Джеймс, которая известна по сериалу «Аббатство Даунтон» и фильму «Золушка».

Звезда «бондианы» Пирс Броснан сыграет в новой версии боевика «Скалолаз». Об этом сообщает

Режиссерское на проекте занял Жауме Кольет-Серра, известный картинам — «Дом восковых фигур», «Дитя тьмы» и «Неизвестный».

Ранее режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/piercebrosnanofficial
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