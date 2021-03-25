Пирс Броснан сыграет мага в экранизации комикса DC

Минобороны: Запад развязал против России новый тип войны Билл Гейтс спрогнозировал дату окончания пандемии В РФ предложили ввести денежную компенсацию за отказ от службы в армии Шойгу раскрыл детали парада Победы в Москве 9 мая Наставник "Ромы" Фонсека может сменить Семака в "Зените"