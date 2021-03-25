Пирс Броснан сыграет мага в экранизации комикса DC
25 марта 202115:47
Актер Пирс Броснан впервые снимется в супергеройском фильме. Ему предложили роль в экранизации комикса DC «Черный Адам». Его утвердили на роль Доктора Фейта — мага и одного из создателей Общества Справедливости.
Большую силу ему приносит Шлем Судьбы. Режиссером картины стал Жауме Кольет-Серра.
Пока дата выхода фильма не сообщается.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru