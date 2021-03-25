Пирс Броснан сыграет мага в экранизации комикса DC

Актер Пирс Броснан впервые снимется в супергеройском фильме. Ему предложили роль в экранизации комикса DC «Черный Адам». Его утвердили на роль Доктора Фейта — мага и одного из создателей Общества Справедливости.

Большую силу ему приносит Шлем Судьбы. Режиссером картины стал Жауме Кольет-Серра.

Пока дата выхода фильма не сообщается.

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Фото: Instagram/piercebrosnanofficial
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