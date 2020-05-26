Пиар и утопия. Телекритик оценил предложение создать общественный совет по ТВ
Александр Мельман в интервью НСН назвал идею справедливоросса Сергея Миронова депутатским выкриком.
Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал создать общественный совет по телевидению. По его задумке эксперты раз в неделю в прайм-тайм в течение 15 минут прямого эфира будут давать моральную оценку тому, что в течение прошедшей семидневки смотрели люди. Телекритик Александр Мельман в беседе с НСН назвал эту идею утопической.
«Эта идея всплывает и обсуждается лет 15-20, и каждый раз это все это уходит в никуда, потому что это не нужно, это утопия. Если мы хотим вернуться в эпоху советской цензуры, то тогда идея может существовать, но и это уже невозможно возвращение, потому что настали другие времена», - отметил собеседник НСН.
Лидер «Справедливой России» акцентировал внимание на том, что низкопробные телевизионные ток-шоу, на которых смакуются подробности бытовых скандалов, особенно опасны в период пандемии, когда самоизоляция провоцирует семейные конфликты.
«Что касается господина Миронова, то это очередной всплеск депутатского выкрика, когда представители Госдумы ничего не решают, ничего не могут, и они вынуждены из себя что-то выдавать, имитируя бурную деятельность, включать креатив. Мы платим налоги, они живут на наши деньги и принимают хоть какие-то решения. Но главные вопросы решают за них, вместо них, помимо них, имею в виду депутатов. Решается всё Администрацией президента, а им остаются какие-то крикливые пиаровские вещи, на которых можно сделать предвыборную кампанию для тех, кто готов вестись на такие вещи», - высказал свою оценку этому предложению Александр Мельман.
Сергей Миронов напомнил, что «Справедливая Россия» вносила законопроект об Общественном совете на телевидении, который давал бы моральную оценку того, что показывают гражданам, но он, по словам парламентария, лежит без движения в Госдуме.
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