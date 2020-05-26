Пиар и утопия. Телекритик оценил предложение создать общественный совет по ТВ

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал создать общественный совет по телевидению. По его задумке эксперты раз в неделю в прайм-тайм в течение 15 минут прямого эфира будут давать моральную оценку тому, что в течение прошедшей семидневки смотрели люди. Телекритик Александр Мельман в беседе с НСН назвал эту идею утопической.

«Эта идея всплывает и обсуждается лет 15-20, и каждый раз это все это уходит в никуда, потому что это не нужно, это утопия. Если мы хотим вернуться в эпоху советской цензуры, то тогда идея может существовать, но и это уже невозможно возвращение, потому что настали другие времена», - отметил собеседник НСН.

Лидер «Справедливой России» акцентировал внимание на том, что низкопробные телевизионные ток-шоу, на которых смакуются подробности бытовых скандалов, особенно опасны в период пандемии, когда самоизоляция провоцирует семейные конфликты.