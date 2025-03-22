Певцов выступил за возвращение худсоветов
Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил за возвращение худсоветов и введение более строгих требований к кинопрокату. Об этом артист заявил в интервью ТАСС.
По мнению Певцова, возрождение института худсоветов и введение более строгих требований к кинопрокату могли бы оказать положительное влияние на качество российского кинематографа.
Певцов подчеркнул, что ужесточение стандартов мотивировало бы создателей фильмов уделять больше внимания качеству своей работы.
Напомним, что художественный совет (худсовет) представлял собой группу назначенных экспертов — деятелей искусства и представителей государственных органов, которые в советское время занимались предварительной оценкой художественных произведений, решая, допустить ли их к публичному показу.
Ранее Певцов заявил, что российские власти должны контролировать, какие фильмы снимают в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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