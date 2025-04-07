«В России хватает своих артистов. Можно обойтись без иностранных знаменитостей, по крайней мере, пока не закончится спецоперация. Даже смешно говорить о гастролях зарубежных артистов, когда идет СВО. А дальше поглядим», — сказал Певцов.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее заявила в интервью изданию «Абзац», что одобряет идею не пускать в Россию зарубежных исполнителей с «токсичным шлейфом». «Надо фильтровать приезжающих в нашу страну артистов. Они ведь не только поют, они еще и разговаривают — ведут какую-то свою агитацию. Деятелям с дурной репутацией доступ в Россию должен быть запрещен», — подчеркнула она.

В марте гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что в 2025 году Россию посетят не менее 10 иностранных артистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

