Певцов выступил против гастролей зарубежных звезд в России до окончания СВО

В России хватает своих артистов, до окончания спецоперации даже смешно говорить о гастролях в стране иностранных знаменитостей, сказал НСН Дмитрий Певцов.

Пока идет спецоперация, нет смысла даже обсуждать гастроли зарубежных артистов в России, тем более что в стране хватает своих звезд. Об этом НСН заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. В последнее время в СМИ обсуждают возможность возобновления выступлений иностранных исполнителей в России.

«Думаем над второй датой!»: Организаторы концерта Offset в России уверены в успехе

«В России хватает своих артистов. Можно обойтись без иностранных знаменитостей, по крайней мере, пока не закончится спецоперация. Даже смешно говорить о гастролях зарубежных артистов, когда идет СВО. А дальше поглядим», — сказал Певцов.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее заявила в интервью изданию «Абзац», что одобряет идею не пускать в Россию зарубежных исполнителей с «токсичным шлейфом». «Надо фильтровать приезжающих в нашу страну артистов. Они ведь не только поют, они еще и разговаривают — ведут какую-то свою агитацию. Деятелям с дурной репутацией доступ в Россию должен быть запрещен», — подчеркнула она.

В марте гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что в 2025 году Россию посетят не менее 10 иностранных артистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКультураГосдумаГастролиДмитрий Певцов

Горячие новости

Все новости

партнеры