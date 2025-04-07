Певцов выступил против гастролей зарубежных звезд в России до окончания СВО
В России хватает своих артистов, до окончания спецоперации даже смешно говорить о гастролях в стране иностранных знаменитостей, сказал НСН Дмитрий Певцов.
Пока идет спецоперация, нет смысла даже обсуждать гастроли зарубежных артистов в России, тем более что в стране хватает своих звезд. Об этом НСН заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. В последнее время в СМИ обсуждают возможность возобновления выступлений иностранных исполнителей в России.
«В России хватает своих артистов. Можно обойтись без иностранных знаменитостей, по крайней мере, пока не закончится спецоперация. Даже смешно говорить о гастролях зарубежных артистов, когда идет СВО. А дальше поглядим», — сказал Певцов.
Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее заявила в интервью изданию «Абзац», что одобряет идею не пускать в Россию зарубежных исполнителей с «токсичным шлейфом». «Надо фильтровать приезжающих в нашу страну артистов. Они ведь не только поют, они еще и разговаривают — ведут какую-то свою агитацию. Деятелям с дурной репутацией доступ в Россию должен быть запрещен», — подчеркнула она.
В марте гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что в 2025 году Россию посетят не менее 10 иностранных артистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Падалко рассказал о самочувствии актёра Ефремова
- Участник «Уральских пельменей» рассказал об отношении к уехавшим из РФ артистам
- Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%
- Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
- В Госдуме не исключили полную блокировку зарубежных хостингов
- Госдума 8 апреля обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
- Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на предмет ЛГБТ
- Идею Трампа о 90-дневной отсрочке пошлин назвали фейком
- Житель села в Брянской области погиб после удара БПЛА
- Евросоюз начнет вводить контрмеры против пошлин США с 15 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru