СМИ: Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске

Специалисты экстренно доставили Мазаева в медицинское учреждение в Калининграде, где сначала была оказана неотложная помощь в реанимации, а затем музыканта перевели в хирургию.

В настоящее время Сергей Мазаев остается под наблюдением врачей и планируется, что он пробудет в больнице как минимум несколько дней, передает «Радиоточка НСН».

