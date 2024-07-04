СМИ: Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске

Российского певца Сергея Мазаева госпитализировали в реанимацию перед запланированным концертом в Светлогорске, сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, у музыканта возник острый приступ панкреатита, что вынудило организаторов отменить предстоящий концерт. 64-летний вокалист должен был выступить сегодня в 19:30, однако его состояние внезапно ухудшилось перед началом мероприятия.

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Специалисты экстренно доставили Мазаева в медицинское учреждение в Калининграде, где сначала была оказана неотложная помощь в реанимации, а затем музыканта перевели в хирургию.

В настоящее время Сергей Мазаев остается под наблюдением врачей и планируется, что он пробудет в больнице как минимум несколько дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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