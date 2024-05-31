СМИ: Юрий Куклачев госпитализирован в кардиоцентр

По данным СМИ, дрессировщик помещен в кардиоцентр хирургического отделения. Артисту намерены сделать операцию.

12 апреля Куклачеву стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта.

Позже народный артист РСФСР призвался, что у него было мало шансов выжить, напоминает «Радиоточка НСН».

