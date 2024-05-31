СМИ: Юрий Куклачев госпитализирован в кардиоцентр

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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По данным СМИ, дрессировщик помещен в кардиоцентр хирургического отделения. Артисту намерены сделать операцию.

12 апреля Куклачеву стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта.

Позже народный артист РСФСР призвался, что у него было мало шансов выжить, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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