СМИ: Юрий Куклачев госпитализирован в кардиоцентр
31 мая 202417:38
Народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По данным СМИ, дрессировщик помещен в кардиоцентр хирургического отделения. Артисту намерены сделать операцию.
12 апреля Куклачеву стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта.
Позже народный артист РСФСР призвался, что у него было мало шансов выжить, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru