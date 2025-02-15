Певца Аль Бано пригласили выступить на «концерте мира» в Москве

Итальянского эстрадного певца Аль Бано пригласили выступить на «концерте мира» на Красной площади в Москве. Об этом исполнитель заявил в интервью итальянскому агентству Ansa.

По словам артиста, он получил соответствующее предложение от импресарио, который ранее организовывал его выступления в России.

«Он сказал мне быть готовым "к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира"»,— рассказал Аль Бано.

Певец обратил внимание на новости о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустив, что «что-то произошло и что-то произойдет». Аль Бано назвал планы проведения «концерта мира» прекрасными новостями.

Между тем глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН заявил, что рано ставить крест на возможности организации концерта рэпера Канье Уэста в России.

