Певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении в Москве

Певица Zivert (Юлия Зиверт) назвала провокацией слухи о том, что в рамках выступления на фестивале VK Fest в Москве несколько раз произнесла со сцены антивоенное высказывание. Об этом пишет kp.ru.

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На мероприятии 16 июля исполнительница исполнила свою новую песню «Место», в которой произнесла фразу «нет монет». В Сети предположили, что Zivert таким образом высказалась против специальной военной операции.

В беседе с kp.ru певица отметила, что в последнее время ее пытаются уличить в отъезде за рубеж. Zivert заверила, что живет и работает в России, «для своего любимого слушателя».

«В сотый раз отмечу, на Бали ровно месяц мы с командой писали альбом. И песня "Место", которая в него войдет, имеет более глубокий смысл, чем СМИ или диванные критики хотят в нее вложить. Я думаю, каждый человек мечтает о месте, где нет МОНЕТ, где не важен ЦВЕТ, где постоянно СВЕТ. И творчество Zivert исключительно об этом!» — рассказала артистка.

VK Fest в 2023 году прошел в пяти городах: Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве, напоминает RT.

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