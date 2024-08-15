Певица Юта анонсировала посвященный героям СВО новый альбом
Народная артистка России певица Юта 15 августа рассказала, что работает над новым альбомом, который посвящен героям спецоперации по защите Донбасса, сообщили «Известия».
Творческая встреча с певицей прошла на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Юта отметила, что предстоящий альбом будет «о любви», которая бывает разной: как к родителям, так и к Родине.
Перед этим певица исполнила для фанатов давно полюбившиеся ими хиты.
Ранее известно, что заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил горячие точки в зоне специальной военной операции, в том числе Запорожскую атомную электростанцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru