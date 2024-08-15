Певица Юта анонсировала посвященный героям СВО новый альбом

Народная артистка России певица Юта 15 августа рассказала, что работает над новым альбомом, который посвящен героям спецоперации по защите Донбасса, сообщили «Известия».

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Творческая встреча с певицей прошла на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Юта отметила, что предстоящий альбом будет «о любви», которая бывает разной: как к родителям, так и к Родине.

Перед этим певица исполнила для фанатов давно полюбившиеся ими хиты.

Ранее известно, что заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил горячие точки в зоне специальной военной операции, в том числе Запорожскую атомную электростанцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияПевица

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