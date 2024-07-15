Певец Сергей Жуков рассказал, что работает над созданием военного мюзикла
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что сейчас работает над созданием мюзикла «Ты у меня одна» о Великой Отечественной войне. Его слова приводит «Российская газета».
По словам Жукова, мюзикл затронет его семью. Певцу хочется рассказать о поколении людей, которое не думало о материальных ценностях. В центре сюжета – мальчик, который ищет свою маму, его роль может исполнить сын певца 13-летний Энжел.
Исполнитель отметил, что проект будет скорее «музыкальной повестью», так как ему хотелось отойти от классического жанра мюзикла. Премьера «Ты у меня одна» назначена на 2025 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru