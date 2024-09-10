Певица Успенская пожаловалась на плохое самочувствие

По словам Успенской, у нее так сильно болела голова, что она даже не могла встать с кровати, а стилистам пришлось собирать артистку, пока она лежала.

Певица также обратилась к своим поклонникам из Сочи и Анапы, где должны состояться выступления Успенской, и заявила, что она их не подведет.

Ранее Замоскворецкий суд признал высказывания Успенской порочащими честь и достоинство и обязал артистку выплатить певцу Филиппу Киркорову моральную компенсацию, правда, не в размере 10 миллионов рублей, которые он требовал, а в размере 70 тысяч рублей, отмечает «Свободная пресса». Плюс еще примерно 100 тысяч рублей судебных издержек.

