Певица Успенская пожаловалась на плохое самочувствие
Певица Любовь Успенская пожаловалась в своих соцсетях на плохое самочувствие.
По словам Успенской, у нее так сильно болела голова, что она даже не могла встать с кровати, а стилистам пришлось собирать артистку, пока она лежала.
Певица также обратилась к своим поклонникам из Сочи и Анапы, где должны состояться выступления Успенской, и заявила, что она их не подведет.
Ранее Замоскворецкий суд признал высказывания Успенской порочащими честь и достоинство и обязал артистку выплатить певцу Филиппу Киркорову моральную компенсацию, правда, не в размере 10 миллионов рублей, которые он требовал, а в размере 70 тысяч рублей, отмечает «Свободная пресса». Плюс еще примерно 100 тысяч рублей судебных издержек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина готова к транзиту нефти из РФ, если она приобретена европейскими компаниями
- Рогов заявил о срыве попыток ВСУ усилить группировку под Степногорском
- Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
- На Украине заявили о ликвидации всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
- «Кинопоиск» оштрафовали на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Премьер Венгрии Орбан похудел благодаря популярным в СССР гирям
- Автоэксперт предрек рост цен на автомобили на 10-20%
- Певица Успенская пожаловалась на плохое самочувствие
- Первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири
- Курский Минздрав: Свыше 240 человек пострадали с начала попыток вторжения ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru