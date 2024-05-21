Певица Тейлор Свифт может сыграть в фильме Marvel

По информации журналиста, не так давно певица виделась с президентом Marvel Studios Кевином Файги, с которым они могли обсудить участие Свифт в проекте Marvel.

Среди поклонников певицы ходят теории о том, что она может исполнить на экране роль Ослепительной из вселенной «Людей Икс».

Ранее стало известно, что мировой тур Свифт The Eras Tour, по прогнозам, принесет экономике Великобритании один миллиард фунтов стерлингов, отмечает RT.

