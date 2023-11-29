Певица Наргиз призналась пранкерам, что спонсировала ВСУ

В разговоре исполнительница назвала себя патриоткой США и заявила, что противостояние с Россией — ее «личная война».

«В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ, показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с [националистом Степаном] Бандерой, несмотря на свои еврейские корни», — отмечается в сообщении пранкеров.

Кроме того, Наргиз, известная в РФ как участница шоу «Голос», рассказала о проекте и своих «страданиях», которые испытала, «живя в Москве и общаясь с местными». Также исполнительница обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева в том, что он якобы «строит козни» певице по всему миру.

Ранее Закировой, которая выступала с критикой специальной военной операции на Украине, запретили въезд в Россию на 50 лет, напоминает телеканал «360».

