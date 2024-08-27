Певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру
Американская певица Мэрайя Кэри рассказала о смерти своей матери Патриции и сестры Элисон. Об этом артистка сообщила журналу People.
«Мое сердце разбито, я потеряла мать на этих выходных... В результате трагического совпадения, моя сестра ушла из жизни в тот же день», — призналась Кэри.
Певица поделилась, что, несмотря на сложные и нестабильные отношения с матерью, провела с ней последнюю неделю. Кэри не назвала причины смерти родственниц, попросив уважать ее право на приватность.
Ранее режиссер Ник Кассаветис сообщил о смерти своей матери, актрисы Джины Роулендс. Звезде фильмов «Ночь на земле» и «Дневник памяти» было 94 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru