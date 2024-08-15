Умерла актриса из фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

Американская актриса Джина Роулендс умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил ее сын, менеджер и режиссер Ник Кассаветис, пишет Variety.

«Джина Роулендс... умерла в среду в своем доме в городе Индиан-Уэлс, Калифорния», — отмечает издание.

В июне Кассаветис заявил, что его мать страдает от болезни Альцгеймера.

Джина Роулендс родилась в 1930 году в американской Камбрии, училась в университете Висконсина, актерское образование получила в Академии драматического искусства в Нью-Йорке. Актриса дебютировала на театральной сцене в «Провинстаун Плейхаузе» и конца 1950-х играла только в театре. Первой киноработой Роулендс стал вышедший в 1958 году фильм Жозе Феррера «Высокая цена любви».

Актриса сыграла в десятках картин, в частности, она известна по ролям в фильмах «Женщина под влиянием», «Ночь на земле», «Дневник памяти». Джина Роулендс получила три премии «Эмми» и дважды была номинирована на «Оскар».

Ранее стало известно о смерти актрисы, заслуженной артистки России Людмилы Шестаковой, ей было 67 лет, напоминает 360.ru.

