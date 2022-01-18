Певица Maruv «почувствовала творческое выгорание»
Украинская певица Maruv покидает на некоторое время сцену, сообщают «Известия».
«Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности, [нужно] просто побыть дома», — заявила исполнительница.
Несмотря на это, 8 марта Maruv представит свой новый альбом, после чего будет отдыхать и набираться сил.
Ранее певица выпустила совместный с Филиппом Киркоровым трек «Komilfo». По сюжету ролика, Maruv в образе медсестры похищает своего кумира Киркорова и прячет его в психиатрической клинке.
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