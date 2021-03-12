Maruv представила кавер на «Crush» Дженнифер Пейдж

Певица Maruv выпустила новую песню и клип на нее. Артистка представила свою версию известной песни «Crush» Дженнифер Пейдж.

В исполнении Maruv трек зазвучал в стиле трип-хоп с нотками фолка. Клип на песню построен на откровенном танце балетной труппы. По словам Maruv, так она наконец смогла представить свой и Ольги Бойко проект Submission Ballet.