Maruv представила кавер на «Crush» Дженнифер Пейдж

Певица Maruv выпустила новую песню и клип на нее. Артистка представила свою версию известной песни «Crush» Дженнифер Пейдж.

В исполнении Maruv трек зазвучал в стиле трип-хоп с нотками фолка. Клип на песню построен на откровенном танце балетной труппы. По словам Maruv, так она наконец смогла представить свой и Ольги Бойко проект Submission Ballet.

Оригинальная версия «Crush» была выпущена Дженнифер Пейдж 1998 году.

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Фото: официальный YouTube-канал Maruv
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