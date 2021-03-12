Maruv представила кавер на «Crush» Дженнифер Пейдж
12 марта 202118:53
Певица Maruv выпустила новую песню и клип на нее. Артистка представила свою версию известной песни «Crush» Дженнифер Пейдж.
В исполнении Maruv трек зазвучал в стиле трип-хоп с нотками фолка. Клип на песню построен на откровенном танце балетной труппы. По словам Maruv, так она наконец смогла представить свой и Ольги Бойко проект Submission Ballet.
Оригинальная версия «Crush» была выпущена Дженнифер Пейдж 1998 году.
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12 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru