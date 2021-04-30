Maruv спела с Киркоровым в психушке
30 апреля 202117:35
Украинская певица Maruv выпустила совместный с Филиппом Киркоровым трек «Komilfo». Сегодня состоялась премьера не только сингла, но и клипа на него на видеохостинге Youtube.
По сюжету ролика Maruv в образе медсестры похищает своего кумира Киркорова и прячет его в психиатрической клинке.
Премьера «Komilfo» была приурочена ко дню рождения Филиппа Киркорова, 30 апреля певцу исполнилось 54 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru