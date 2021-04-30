Maruv спела с Киркоровым в психушке

Украинская певица Maruv выпустила совместный с Филиппом Киркоровым трек «Komilfo». Сегодня состоялась премьера не только сингла, но и клипа на него на видеохостинге Youtube.

По сюжету ролика Maruv в образе медсестры похищает своего кумира Киркорова и прячет его в психиатрической клинке.

Премьера «Komilfo» была приурочена ко дню рождения Филиппа Киркорова, 30 апреля певцу исполнилось 54 года.

