Певица МакSим впервые вышла на сцену после болезни
Исполнительница МакSим (Марина Абросимова) в Новосибирске впервые вышла на сцену после болезни, пишет «Комсомольская правда».
Певица выступила на фестивале «Черника Music Fest». Абросимова появилась перед зрителями в белом платье с крестом на груди.
Свое выступление МакSим начала с песни «Наверное, это мой рай». Также она исполнила хиты «Научусь летать» и «Нежность». Певица призналась, что сильно скучала по зрителям.
Летом прошлого года Абросимова призналась в алкоголизме. Исполнительница обратилась за помощью в реабилитационный центр, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru