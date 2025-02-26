Певица МакSим сообщила, что планирует снять байопик о себе
Певица МакSим (Марина Максимова) получила предложение снять художественный фильм о своей жизни и планируется заняться проектом. Об этом она рассказала в интервью изданию КП-Новосибирск.
Исполнительница уточнила, что картина отразит ряд эмоциональных моментов, о которых певица еще никогда не говорила публично.
Артистка также добавила, что в данный момент работает над второй своей книгой. Первую автобиографию певица МакSим выпустила в 2016 году.
Ранее солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что в скором времени могут начаться съемки сериала, который расскажет об истории коллектива.
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