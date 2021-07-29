Менеджер певицы MakSim рассказала о ее состоянии

PR-менеджер певицы MakSim Яна Богушевская рассказала о положительных изменениях в состоянии здоровья артистки, которая в настоящее время находится в больнице.

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Как Богушевская сообщила РБК, общее состояние певицы пока тяжелое, но наблюдаются улучшения.

МакSим из-за осложнений, связанных с коронавирусом, около полутора месяцев находится в реанимации. Недавно врачи вывели ее из медикаментозного сна. 26 июля стало известно, что певица пришла в себя, находится в ясном сознании и разговаривает знаками. При этом врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Певица
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