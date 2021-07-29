Менеджер певицы MakSim рассказала о ее состоянии

Как Богушевская сообщила РБК, общее состояние певицы пока тяжелое, но наблюдаются улучшения.

МакSим из-за осложнений, связанных с коронавирусом, около полутора месяцев находится в реанимации. Недавно врачи вывели ее из медикаментозного сна. 26 июля стало известно, что певица пришла в себя, находится в ясном сознании и разговаривает знаками. При этом врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.



