Певица Кристина Орбакайте анонсировала возвращение в эфир Первого канала
На Первом канале стартует новый сезон сериала "Тест на беременность", в котором Орбакайте сыграла роль главного врача клиники, Нины Артамоновой.
«На Первом канале с 27 ноября», - написала Орбакайте в комментарии к трейлеру сериала.
Известно, что в проекта певица и актриса примерила на себя непривычный образ – каре и темные волосы.
В апреле Ассоциация патриотических сил Юга России направила в Следственный комитет заявление с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына, певца и музыканта Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общественники отметили, что Орбакайте живет в США, после начала специальной военной операции заняла «шаткую позицию» и приезжает в Россию «набегами, чтобы заработать денег». Кроме того, ассоциация считает, что во время частичной мобилизации певица помогла сыну переехать в Соединенные Штаты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru