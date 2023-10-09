Мадонна заявила о солидарности с израильтянами

Американская певица Мадонна разместила в своих соцсетях пост, в котором заявила о солидарности с израильтянами, воюющими с террористической организацией ХАМАС.

Певица Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле

По её словам, происходящее на израильской территории «разрушительно».

«Наблюдать за тем, как семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе», — указала Мадонна.

Ранее телеведущая Ксения Собчак написала в соцсетях, что «Израиль - действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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