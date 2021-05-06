Певица Бузова попала в больницу
Команда российской певицы Ольги Бузовой подтвердила, что артистке потребовалась помощь врачей, сообщает «Комсомольская правда».
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«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — заявил пиар-директор Бузовой Антон Богославский. Причины госпитализации он не сообщил.
По данным издания, певица могла попасть в больницу из-за травмы, полученной во время подготовки к выступлению в шоу на льду, либо из-за серьезных проблем со зрением.
В апреле поклонники российской певицы Ольги Бузовой начали волноваться после того, как она оказалась под капельницей. Артистке пришлось вызвать врача из-за сильного стресса.
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