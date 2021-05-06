Певица Бузова попала в больницу

Команда российской певицы Ольги Бузовой подтвердила, что артистке потребовалась помощь врачей, сообщает «Комсомольская правда».

{{related_post_dP8gIm9Q5}}

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — заявил пиар-директор Бузовой Антон Богославский. Причины госпитализации он не сообщил.

По данным издания, певица могла попасть в больницу из-за травмы, полученной во время подготовки к выступлению в шоу на льду, либо из-за серьезных проблем со зрением.

В апреле поклонники российской певицы Ольги Бузовой начали волноваться после того, как она оказалась под капельницей. Артистке пришлось вызвать врача из-за сильного стресса.

