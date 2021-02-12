При чем здесь Бузова? Егор Крид засомневался в новом треке
Рэпер Егор Крид подготовил новый трек, но засомневался, выпускать ли его. Для того, чтобы принять решение, ему потребовалось мнение поклонников.
В свой Instagram артист выложил видео с новой песней и вопросом к подписчикам, делать ли ему релиз.
В представленном отрывке Крид читает о часах Rolex на руке и разлуке с девушкой.
«Роли на руке» - песня рэпера Давы Манукяна, которую он исполнил вместе с Филиппом Крикоровым. Известно, что Дава не так давно расстался с певицей Ольгой Бузовой.
Вызваны ли сомнения Егора Крида на счет нового трека, тем, что он написан по мотивам расставания звездной пары, неизвестно.
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