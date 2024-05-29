Певица Алена Апина сыграет преподавателя консерватории в сериале «Комбинация»
Певица Алена Апина в сериале «Комбинация» сыграет эпизодическую роль преподавателя Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова к которой на экзамен пришла Алена Апина в исполнении Анастасии Уколовой, сообщает газета «Культура».
Об этом сообщила актриса, сыгравшая солистку поп-группы «Комбинация», на пресс-конференции по итогам съемок сериала в Саратове.
По словам Уколовой, визит Апиной на съемочную площадку стал для нее большой неожиданностью.
Актриса рассказала, что общение с певицей помогло ей точнее воплотить её образ.
Ранее стало известно, что сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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