Певица Алена Апина сыграет преподавателя консерватории в сериале «Комбинация»

Об этом сообщила актриса, сыгравшая солистку поп-группы «Комбинация», на пресс-конференции по итогам съемок сериала в Саратове.

По словам Уколовой, визит Апиной на съемочную площадку стал для нее большой неожиданностью.

Актриса рассказала, что общение с певицей помогло ей точнее воплотить её образ.

Ранее стало известно, что сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

