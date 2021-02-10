Певец Шура сбросил 35 килограммов
10 февраля 202112:06
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) в своем Instagram похвастался похудением на 35 килограмм.
«Не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха, конечно, у меня была знатная», — написал музыкант в своем микроблоге.
Ранее Шуру госпитализировали из-за грыжи в желудке. Врачи предположили, что ее появление могло быть связано с лишним весом и рекомендовали артисту похудеть на 30-40 килограммов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru