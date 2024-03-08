Певец SHAMAN устроил концерт в женской колонии в Подмосковье

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительный концерт в женской колонии в городе Можайске Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

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Исполнитель приехал с огромной корзиной цветов. Он впервые спел новую композицию «Мама», а также хиты «Я русский», «Встанем» и «Ты моя».

«Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала «Мама», моя новая песня», - сказал Дронов.

Клип SHAMAN на песню «Мама» вышел 7 марта. Его снимали в детском доме в Тульской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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