Певец SHAMAN устроил концерт в женской колонии в Подмосковье
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительный концерт в женской колонии в городе Можайске Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Исполнитель приехал с огромной корзиной цветов. Он впервые спел новую композицию «Мама», а также хиты «Я русский», «Встанем» и «Ты моя».
«Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала «Мама», моя новая песня», - сказал Дронов.
Клип SHAMAN на песню «Мама» вышел 7 марта. Его снимали в детском доме в Тульской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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