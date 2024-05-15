Певец SHAMAN получил премию Минобороны России
Российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) наградили премией Министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя в Telegram-канале.
Отмечается, что артиста наградили в номинации «Музыкальное искусство» премии Минобороны РФ в области культуры и искусства. Ему вручили премию «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен», а также «личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства».
Ранее SHAMAN посетил клинический госпиталь в Москве, в котором проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине. Певец устроил для военнослужащих небольшой концерт, чтобы поддержать их. До этого Ярослав Дронов опубликовал у себя в Telegram-канале анонс своей версии известной русской песни «Черный ворон», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru