Певец SHAMAN получил премию Минобороны России

Отмечается, что артиста наградили в номинации «Музыкальное искусство» премии Минобороны РФ в области культуры и искусства. Ему вручили премию «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен», а также «личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства».

Ранее SHAMAN посетил клинический госпиталь в Москве, в котором проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине. Певец устроил для военнослужащих небольшой концерт, чтобы поддержать их. До этого Ярослав Дронов опубликовал у себя в Telegram-канале анонс своей версии известной русской песни «Черный ворон», передает «Радиоточка НСН».

